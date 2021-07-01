شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في نادي المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم بمقر النادى بسابا باشا.

من جانبه، قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، إن الحملة بالتعاون مع مديرية الصحة لتسهيل تطعيم أبناء المهندسين داخل مقر النادى وتستمر حتى الرابعة عصرا.

وأضاف «الكسار» أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على استضافة كافة الحملات القومية التي تنظمها وزارة الصحة لتسهيل الاستفادة بها للمهندسين وأسرهم وجارٍ التنسيق أيضا مع وزارة الصحة لتوفير لقاح الكورونا بمقر النادي في أقرب وقت ممكن.

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية