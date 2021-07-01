شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و700 مليون جنيه لتبطين ترع كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، والجاري العمل في تبطين 50 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ وردت اعتمادات مالية لتبطين 497 كيلو متر، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه ،وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل 82 كيلو متر بمدن ومراكز المحافظة، وتم الترسية على المقاولين والشركات لتبطين وتأهيل 250 كيلو متر ترع، وجاري الترسية لتبطين وتأهيل 240 كيلو متر ترع، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات تبدأ من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

وأضاف أن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وعلى جانب أخر، تفقد المهندس اشرف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمراكز ال5 بالإضافة للأعمال الجارية في تبطين بقية الترع ببقية المراكز.