شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حالة إيجابية و9 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 531 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 211 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على شفاء 9 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2976 حالة، مع وجود 9 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و34 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.