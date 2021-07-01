شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محفظة تذاكر المترو وما توفره للراكب وكيفية الاشتراك فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة المترو ما يسمى بالمحفظة النقدية أو الكارت الذكى المشحون بمبالغ مالية لاستخدامها خلال استقلال خطوط المترو، وذلك كبديل للتذاكر الورقية التي يستخدمها ركاب الرحلة الواحدة، ويعرض الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه المحافظ النقدية فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

1- محافظ التذاكر النقدية عبارة عن مجموعة من التذاكر المشحونة على كارت ذكى لاستخدامها فى استقلال المترو بدلا من التذاكر الورقية.

2- الاستفادة واستخراج المحافظ النقدية يتطلب أولا شراء كارت ذكى ثم شحنها عليه.

3- رسوم استخراج الكارت الذكى لأول مرة تبلغ 25 جنيها.

4- المحافظ النقدية تكون فئات 20 جنيه ومضاعفتها حتى 400 جنيه.

5- المحافظ النقدية يتم استخراجها وشحنها من مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات.

6- تكون لحامله ويمكن لأى راكب الاستفادة بها.