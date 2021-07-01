شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 والزيادة المقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ اليوم صرف معاشات يوليو 2021، ويبحث الكثير من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث «جوجل» عن موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة التي أقرها الرئيس.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والبنوك ومكاتب البريد، لصرف معاشات شهر يوليو 2021 بزيادة قدرها 13%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويبدأ صرف الزيادة يوم الخميس القادم الموافق 1 يوليو 2021، لما يقرب من 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين.

صرف معاشات شهر يوليو 2021

وأشارت الهيئة القومية للتامينات والمعاشات إلى بدء اجراءات الاستعداد لـ صرف معاشات يوليو 2021، والذى سيجري تحويل جميع الحسابات الخاصة بـ أصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل البدء بصرف معاشات شهر يوليو 2021، الخميس المقبل.

وكانت الهيئة قد أكدت في بيان سابق لها أن زيادة المعاشات جاءت وفقُا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف الزيادة تزامنا مع صرف معاشات شهر يوليو 2021، بإجمالي 282 مليار جنيه.

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 نص على زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%.

هذا ويبدأ أصحاب المعاشات اليوم الخميس في صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 13%.

وتصرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي ATM بداية من اليوم، ومن المقرر أن يبدأ صرفها من مكاتب البريد وهيئة التأمينات بدءًا من يوم الأحد القادم، وتأتي هذه الزيادة ضمن قرارات اتخذتها الحكومة لرفع المرتبات والمعاشات.

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير 2020 زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام.

وأقرت الحكومة هذا العام زيادة للمعاشات بنسبة أكبر من متوسط التضخم الذي بلغ نحو 5٪.

الحد الادنى لمعاشات شهر يوليو 2021

ويبلغ الحد الأدنى للزيادة من 130 جنيهًا، للذي يحصل على الحد الأدنى للمعاش، وهو 900 جنيه، أو من يحصل على معاش ألف جنيه شهريًا، وترتفع هذه الزيادة إلى 260 جنيهًا في حال كان يحصل على معاش ألفي جنيه.

بينما تبلغ 390 جنيهًا في حال كان يحصل صاحب المعاش على 3 آلاف جنيه شهريًا.

كيفية حساب قيمة زيادة المعاشات لشهر يوليو 2021

- صورة أرشيفية

ويمكن حساب قيمة زيادة المعاشات 2021 للشخص المستحق، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، التي سيحصل عليها في الشهر المقبل يوم 1 يوليو 2021.

ويرصد «المصرى اليوم» قيمة زيادة المعاشات 2021 كالتالي:

- الشخص الذي يتقاضى 1000 جنيه معاش، سيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها في 1 يوليو 2021.

- أما من يتقاضى 2000 جنيه ستكون قيمة المعاش 2260 جنيها بدءِا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- وأما عن الشخص الذي يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.

- ومن يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.

- كما أن الشخص الذي يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.

- ومن يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.

- كذلك، من يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيها.

- ومن يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيها.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية، أيضا على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة، منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به.

موعد صرف معاشات يوليو

حرصًا من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من خلال موقعها الإلكتروني، يمكن من خلال الموقع الإلكترونى الاستعلام عن زيادة المعاشات، كما يمكن من خلاله الاستعلام عن الرقم التأميني.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2021

وأوضحت القومية للتأمينات أنه يتم الاستعلام عن زيادة المعاشات كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.. اضغط هنـــــــــــــــا.

- على صاحب المعاش أو المستفيد اختيار القائمة الخاصة بالخدمات.

- قم باختيار الخدمات الخاصة بأصحاب المعاشات.

- ثم اضغط على قائمة الاستعلام عن زيادة المعاشات.

- يتم التسجيل من خلال كتابة رقم بطاقة الرقم القومي، ثم كلمة المرور الخاصة بك كمستخدم.

- صورة أرشيفية

كيفية التسجيل كمستخدم جديد للاستعلام عن زيادة المعاشات

- اذا لم تقم بعملية التسجيل للاستعلام عن زيادة المعاشات، يمكنك التسجيل كمستخدم جديد، وإنشاء حساب حيث تقوم بكتابة الاسم الأول ثم اسم الأب ثم اسم الجد.

- كتابة اسم العائلة، ثم الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- الرقم القومي، والرقم التأميني.

- كتابة العنوان واختيار اسم البلد.

- يتم كتابة البريد الإلكتروني واختيار وسيلة الاتصال المناسبة لك.

- قم إدخال كلمة المرور، ثم إعادة إدخالها مرة أخرى.

- ثم الضغط على كلمة «الموافقة على الشروط والأحكام» .

- كما يمكن للمستخدم طلب الدعم أو الخدمات إلكترونياً.

للمزيد من التفاصيل اقرآ عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 بالزيادة وطرق الاستعلام .