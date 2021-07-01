شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة محملة بـ4 أطنان من أحجار الذهب الخام بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن في أسوان، الخميس، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها الذهب الخام.

كانت قوة أمنية قد تمكنت من ضبط سيارة نقل وباستيقافها وتفتيشها تم العثور على كمية كبيرة من الأجولة التي تحتوي على أحجار الكوارتز، التي يستخلص منها خام الذهب وزنت نحو 4 أطنان.

تم ضبط قائد السيارة والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.