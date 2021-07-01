شكرا لقرائتكم خبر عن في الساعات الأولى من افتتاحه .. إقبال ملحوظ على جناحي الأزهر والإفتاء بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد جناحا الأزهر ودار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من رواد المعرض في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، حفاظا على السلامة العامة للزوار والعاملين.

كما شهد ركن الفتوى توافدًا من الزوار منذ بداية اليوم، حيث تلقى الرواد إجابات على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهانهم، والتي تتفق مع سماحة الدين الإسلامي، والمنهج الأزهري الوسطي.

وعلى مدار االساعات الأولى، شهد جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١ إقبالاً كبيراً من الزائرين على الإصدارات التي تم طرحها للجمهور في منفذ البيع، كما شهد ركن الطفل إقبالا كثيفا من الأطفال، للاستمتاع بما يقدمه من أنشطة وفعاليات جذابة، تشكل عالمهم الخاص وواحتهم الصغيرة. ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

كما شهد جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، إقبالا ملحوظا من جمهور المعرض منذ الساعات الأولى لفتح المعرض للجمهور، حيث تعرض إصدارت دار الإفتاء في صالة 4 جناح B41..

من جانبه صرح محمد فايد - مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية - أن مشاركة دار الإفتاء في معرض الكتاب تأتي استكمالًا لاستراتيجيتها التي تبنتها منذ سنوات لنشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة من خلال إصدارات الدار التي تتبنى الفكر الوسطي والمنهجية العلمية المنضبطة.

وأضاف أن دار الإفتاء حريصة كل عام على المشاركة في معرض الكتاب، حيث تعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات حيث تقدم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع.

وحول إصدارات الدار التي يتم عرضها في جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام أوضح فايد أن من أبرز هذه الإصدارات كتاب: «فتاوى النوازل.. وباء كورونا» للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و«القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء»، «قضايا فقه الدولة»، «وقضايا تشغل الأذهان»، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام بجزأيها، و«تنظيم النسل وتحديده في الإسلام»، وموسوعة «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية»، و«أحكام المسنين»، و«فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام».

وأشار إلى أنه من بين الإصدارات كذلك كتاب «فتاوى وأحكام المعاملات المالية»، و«الفتاوى الطبية»، و«فتاوى الشباب»، و«الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب»، و«الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه»، و«القضايا المتعلقة بالجندية» و«العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء»، وموسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد فرج السنهوري في 13 مجلدًا، و«موسوعة السياسة الشرعية»، و«ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل»، وغيرها الكثير من الإصدارات المتنوعة التي تغطي كافة التساؤلات التي قد تأتي إلى أذهان القراء والباحثين من المتخصصين وغير المتخصصين.

إقبال كبير على جناحى الأزهر والإفتاء بمعرض الكتاب

إقبال كبير على جناحى الأزهر والإفتاء بمعرض الكتاب