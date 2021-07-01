شكرا لقرائتكم خبر عن لبث الطمأنينة في نفوسهم.. أساقفة بالمنيا يقيمون قداسات لطلاب الثانوية العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت عدد من الايبارشيات الأرثوذكسية بالمنيا، الخميس، قداس خاص بطلاب وطالبات الثانوية العامة، ترأسه أساقفه الايبارشيات، وعدد من الكهنة والشمامسة.

ففي محافظة المنيا، نظمت عدة إيبارشيات منها المنيا وتوابعها، وشرق المنيا وتوابعها، وابوقرقاص وتوابعها، قداسات أقيمت خصيصا للطلبة، شارك فيه عدد من رعاة الكنائس إلى جانب الطلبة الذين يشاركوك كشمامسة منهم في خدمة القداس.

التقى الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، الخميس، بالمئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة، وذلك بعد ان صلى لهم القداس الإلهي بالكنيسة.

كما ترأس الأنبا مكاريوس، اسقف المنيا وتوابعها، قداس خاص لطلبة وطالبات الثانوية العامة والتعليم الفني، وذلك بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، حيث شارك نيافته ثمانية عشر من الآباء كهنة الايبارشية، تلى ذلك كلمات تشجيعية، ونصائح متعددة للاباء، حول استثمار الوقت، والاستعداد للامتحان، والثقة بالله والنفس، ووصل عدد المشاركين في اللقاء حوالي ٩٠٠ طالب وطالبة، وذلك مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما ترأس الأنبا فيلوباتير، أسقف ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها، قداس لطلبة المرحلة الثانوية، لكل طلبة ابوقرقاص وقراها.

وخلال القداسات تضرع الأساقفة والكهنة والمصليين إلى الله أن ينجح طريق الأبناء ويفتح أذهان الحاضرون والغائبون وكل طالب مصري ويكلل تعبهم وتعب أسرهم بالنجاح.

قداسات خصيصا لطلبة الثانوية العامة

قداسات خصيصا لطلبة الثانوية العامة

قداسات خصيصا لطلبة الثانوية العامة