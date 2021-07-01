شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم تصل البرلمان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت دكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب بفتح التحقيق العاجل وتغليظ العقوبة في تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، لشابين يقومان بالتعدي والتحرش بفتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم.

وأكدت النائبة ميرفيت عبدالعظيم ضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التي أثارت القلق داخل المجتمع، متابعة: «حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان للمحافظة أمام مرأى ومسمع الجميع والوضع استمر لوقت كبير جدا دون تحرك من المواطنين».

وطالبت النائبة بسرعة تنفيذ التشريع الذي أقره المجلس مؤخرًا والذي يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة وسيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة إلى جانب أهمية الدور التوعوي من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات خاصة وأن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنون.