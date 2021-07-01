شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الفيوم: غلق 18 منشأة طبية مخالفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الفيوم، الخميس، عن غلق 18 منشأة طبية مخالفة بمركز أبشواي ومدينة الفيوم، وضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.

جاء ذلك خلال حملات مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالاشتراك مع إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إن الحملات قامت بالمرور على 62 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مدينة الفيوم ومركز أبشواي، لافتاً إلى أنها أسفرت عن غلق 18 منشأة طبية، عبارة عن 5 معامل تحاليل طبية، و3 مراكز طبية لجراحة النسا، و4 عيادات ومراكز للأسنان، و4 عيادات خاصة تخصصات «نسا وباطنة وعيادات مشتركة»، ومركز علاج طبيعي، لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص ووجود مخالفات بيئية بها، فضلاً عن ضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.

وأضاف أنه تم رصد بعض المخالفات داخل عدد من المنشآت الأخرى كعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.