شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يثمن دور المشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية ورئيس واعضاء مركز توزيع الأسئلة وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية وكافة الزملاء المنتدبين للعمل في اللجان الامتحانية عرفانا بما بذلوه من عطاءات مخلصة وأداءات فعالة على مدار العملية الامتحانية والتي يسدل ستار نهايتها اليوم الخميس الاول من يوليو ٢٠٢١.

وأشاد سلامة بالمجهودات التي تم بذلها على مدار أعمال الامتحانات وتحلي المشاركين فيها بالجدية والالتزام المهني والمصداقية وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم وتتويج ذلك بتحقيق عملية امتحانية منضبطة.