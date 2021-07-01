شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته المتلفزة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى، إن إنجازات الحزب الشيوعي الصيني دفعت ببلاده إلى مصاف الدول الكبرى كقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية.

وتقدم الرئيس السيسي، بالتهنئة إلى الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن المفارقة التاريخية جعلت انعقاد أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني يتوافق مع قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، مضيفا: "تعاهدت والرئيس الصيني خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين البلدين.