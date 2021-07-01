شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف: الانتهاء من إنشاء 40 وحدة طاقة شمسية بكافة الأفرع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -





وقالت هيئة الإسعاف المصرية إنه تم الانتهاء من إنشاء 40 وحدة طاقة شمسية بفروع الإسعاف بمحافظات سوهاج والمنيا، البحر الأحمر، الفيوم، أسيوط، أسوان، مطروح، السويس وجنوب سيناء وشمل بعضها تمركزات إسعافية تخدم مناطق ذات طابع بيئي خاص مثل محمية رأس محمد ومحمية وادي الريان.

واعرب العاملون بهيئة الإسعاف المصرية عن تقديرهم لتلك الخطوة نظراً لطبيعة عملهم التي تقتضي المبيت في تمركزات الإسعاف لفترات طويلة وللسلبيات التي اقترنت بالمولدات الكهربائية من كثرة الأعطال والضوضاء والانبعاثات الضارة وصعوبة شحن سيارات الإسعاف عبر تلك المولدات .

وتعمل هيئة الإسعاف المصرية في الوقت الراهن علي إعداد مخطط لإنشاء (50) وحدة طاقة شمسية جديدة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع مصنع الطاقة المتجددة لخدمة تمركزات الإسعاف بهدف مواكبة التوسعات العمرانية للدولة وتغطية شبكة الطرق القومية الجديدة.