أخبار مصر.. مهلة لحاجزى الإسكان الاجتماعى للتحويل من مدينة لأخرى حتى 18 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها منح حاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى مهلة للتحويل من مدينة لأخرى حتى 18 يوليو.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
بدأ الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، العمل بشهادة سفر كورونا والتى تهدف إلى تسهيل وتسريع السفر داخل الاتحاد الأوروبى إذ يعد قطاع السياحة هو الأكثر تضررا من أزمة "وباء كورونا.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الحزب الشيوعى الصينى، إن الحزب صرح سياسي عظيم قاد الصين بنجاح، وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949، ونجح الحزب في تحقيق إنجازات مهمة.
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجاري والصناعى لن تشهد أى زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عنها فى يوليو الماضي وحتى يوليو 2025.
أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة عشر من مبادرة (كلنا واحد)، والتى بدأت فعالياتها منذ يوم الإثنين 28/6/2021، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد (19) من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى (755) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .
يستعد الراصدون لرؤية غرة شهر ذو الحجة يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442 الموافق 09 يوليو 2021 (حسب تقويم ام القرى) إلا أن القمر مساء هذا اليوم سيغيب قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران.
يتواصل العمل فى إنشاءات أبراج مدينة العلمين الجديدة .. تليفزيون ”الخليج 365” رصد فى ذكرى ثورة 30 يونيو، آخر ما وصلت إليه أبراج وإنشاءات مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى .
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضعفها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.
يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يوم الأحد الموافق 4/7/2021، وحتى يوم الأحد 22/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورات من (1 : 9)، بالحي الأول بمنطقة شمال الواحة والمحجوزة بالقرعة العلنية.
أُجريت حركة تنقلات لأفراد الشرطة، في إطار ضخ دماء جديدة في العديد من المواقع الشرطية، حيث راعت الحركة الظروف الاجتماعية والإنسانية للأفراد.
كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق يوم الأحد 11 يوليو الحالى وعدته ستكون 29 يومًا، وبالتالى سيكون عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو فلكيًا.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس من اليوم الخميس 1 يوليو 2021 إلى الثلاثاء 6 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
تنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمنع رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير نائب العفاريت والجن، من التصرف فى أموالهم أو إداراتها، وذلك على ذمة اتهامهما بالتنقيب على الآثار وتهريبها للخارج والاتجار بها، بمشاركة 17 متهما آخرين.
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للعام المالى 2021/2022 من اليوم الخميس، وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عنها العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025، ”الخليج 365” يوضح لقرائه نموذج لقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو، التى يتم تحصيلها بداية من أغسطس المقبل، وفيما يلي نموذج لقيمة فاتورة الاستهلاك حسب كل شريحة:
فتحت منذ قليل ، 30 حديقة ، بالقاهرة، أبوابها مجانا أمام الزوار، وهى أفضل حدائق القاهرة ،من بينها الحديقة الدولية بمدينة نصر وحديقة الأسرة، وحديقة الحرية بالزمالك وغيرها، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30/6/2021.
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاع بقيمة 3 جنيهات وفق المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، في حين تسجل اونصة الذهب ارتفاع لمستويات 1777 دولارا.
صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، بأن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التى يُعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل أحد ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبي عن موقف الثنائي المحترف، محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، من المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو المرتقبة.
كشف محمد عبد الرحمن وكيل اللاعبين أنه قدم عروضاً احترافية للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، من الدوري الألماني وكذلك الدوري اللانجليزي، وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" : تواصلنا مع إدارة الأهلي، كوننا شركة رياضية تقدم عروض احتراف، وأخبرناهم عن وجود استفسار عن أليو ديانج ولكن الأهلي رد بأن تركيزه الأكبر في بطولة أفريقيا وبعد دوري الأبطال سنقدم عرض رسمي للاعب.
أعلن نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، اليوم الخميس، انتقال لاعبه جادون سانشو لاعب خط وسط الفريق إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.
قررت إدارة كايزر شيفز بطل جنوب أفريقيا برئاسة كايزر جونيور تعيين موتاونج جنر نجل رئيس مجلس إدارة النادى الجنوب أفريقى مديرًا رياضيًا جديدًا.
احتفلت الفنانة الشابة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، أمس الأربعاء، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
تولي الدولة اهتماماً كبيراً بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خاصة في ظل تنامي استخدام الغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة، فضلًا عن فوائده البيئية والاقتصادية المتعددة، كما تساعد هذه المبادرة على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة، بالإضافة إلى أنها تساهم في توطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، وإقامة بنية أساسية متكاملة لتحقيق هذا الغرض تشمل التوسع في إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة.
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التى يُعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل أحد ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.