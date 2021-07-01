الاتحاد الأوروبى يبدأ العمل بشهادة سفر كورونا

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، العمل بشهادة سفر كورونا والتى تهدف إلى تسهيل وتسريع السفر داخل الاتحاد الأوروبى إذ يعد قطاع السياحة هو الأكثر تضررا من أزمة "وباء كورونا.

وذكر تلفزيون "يورو نيوز" الأوروبى فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية أنه تم تفعيل الشهادة رغم تزامن ذلك مع انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى التي من المتوقع أن تكون السلالة الأكثر انتشارا فى قارة أوروبا.

وأوضح التلفزيون أنه سيكون لكل دولة إجراءاتها التفصيلية إلا أنه بشكل عام لكي يحصل المواطنون على الشهادة يجب عليهم إثبات حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس أو يقدموا نتيجة اختبار سلبية للفيروس أو إثبات تعافيهم منه، مضيفا أن الشهادة ستكون مجانية.

وصرحت المفوضية الأوروبية أن كل دول الاتحاد سيكون بمقدورها إصدار الشهادة والتعامل بها بدءا من اليوم، كما يعود القرار لكل دولة بفرض المزيد من القيود من عدمه، وتدرس العديد من دول الاتحاد استخدام الشهادة كشرط لحضور الحفلات والفعاليات.