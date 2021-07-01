شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من غد.. «الجيزة» تنظم 50 قافلة علاجية للقرى الأكثر احتياجًا خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه سيتم تنظيم 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز (منشأة القناطر- الصف- أطفيح- العياط- البدرشين- الواحات البحرية- كرداسة- حي الهرم) خلال الـ6 أشهر القادمة بواقع 9 قوافل شهريًا على مدار يومين متتاليين وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتستهدف حوالى 700 ألف مواطن.

وأضاف أنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة والبعيدة عن أقرب مستشفى عام أو مركزى بمسافه تتراوح من 15 إلى 45 كم تقريبا وذلك للتخفيف على المواطنين وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعى للمستشفيات لتحقيق أقصي أستفادة للمواطنين .

سوف تبدء القوافل فعالياتها خلال شهر يوليو في يومى 2و3 القادم بإدارة الهرم الصحية بمنطقة حدائق الاهرام ويومي 6 و7 تنظيم قافلة بقرية «القبابات بأطفيح»ويومى 9 و10 بقرية «اتريس بمنشأة القناطر» ويومي 13 و14 بقرية «القبابات بأطفيح»ويومي 16 و17 بقرية الربو بالواحات البحرية، ويومي 27 و28 بقرية «القبابات بأطفيح» ويومي 30 و31 بقرية «كومبرة بكرداسة».

وخلال شهر أغسطس سيتم تنظيم القوافل يومي 3 و4 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 6 و7 بمنطقة نزلة السمان بالهرم ويومى 10 و11 بقرية»القبابات بأطفيح ويومى 13 و14 بقرية منديشة بالواحات البحرية ويومى 17 و18 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 20 و21 بقرية الرقة الغربية بالعياط ويومى 24 و25 بقرية»القبابات بأطفيح ويومي 27 و28 بقرية نكلا بمنشأة القناطر ويومي 31 أغسطس و1 سبتمبر بقرية «القبابات بأطفيح ويومي 3 و4 سبتمبر بقرية كفر حكيم بكرداسة .

وتشمل القوافل العلاجية خلال شهر سبتمبر تنظيم قافلة بقرية «القبابات بأطفيح يومي 7 و8 وبقرية كفر زهران بالبدرشين يومي 10 و11 ويومى 14 و15 بقرية القبابات بأطفيح، وأخرى بقرية الحارة بالواحات البحرية يومي 17 و18 وبقرية»القبابات بأطفيح يومى 21 و22 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 24 و25 بقرية بهرمس بمنشأة القناطر ويومى 28 و29 بقرية»القبابات بأطفيح .

وخلال شهر أكتوبر سيتم تنظيم قافلة يومى 1 و2 بكفر الجبل بالهرم ويومي 5 و6 بقرية «القبابات بأطفيح ويومي 8 و9 بقرية دهشور بالبدرشين ويومي 12 و13 بقرية»القبابات بأطفيح ويومي 15 و16 بقرية القصر بالواحات البحرية ويومي 19 و20 بقرية «القبابات بأطفيح ويومي 22 و23 بقرية وردان بمنشأة القناطر، ويومي 26و27 بقرية»القبابات بأطفيح ويومى 29 و30 أكتوبر بقرية برنشت بالعياط .

وخلال شهر نوفمبر تنظيم قوافل يومى 2 و3 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 5 و6 بقرية ابورواش بكرداسة ويومى 9 و10 بقرية»القبابات بأطفيح ويومى 12 و13 بقرية الشوبك بالصف ويومى 16 و17 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 19 و20 بمنطقة المناجم بالواحات البحرية .

بالاضافة إلى انه سيتم تنظيم قافلة يومى 23 و24 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 26 و27 بقرية ذات الكوم بمنشأة القناطر و30نوفمبر و1 ديسمبر بقرية»القبابات بأطفيح .

وتشمل قوافل شهر ديسمبر يومى 3 و4 بقرية مزغونة بالبدرشين ويومى 7 و8 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 10 و11 بقرية الاخصاص بالصف ويومى 14 و15 بقرية»القبابات بأطفيح ويومى 17 و18 بقرية الحيز بالواحات البحرية ويومى 21 و22 بقرية «القبابات بأطفيح ويومى 24 و25 بقرية ابوغالب بمنشأة القناطر ويومى 28 و29 بقرية»القبابات بأطفيح .