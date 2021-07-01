شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، ان الفترة الحالية تشهد تنظيم التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة من جامعة الوادى الجديد وذلك من خلال الادارات الزراعية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال، انه يتم تدريب الطلاب حاليا بالإدارة الزراعية بمدينة موط بمركز الداخلة، ويشمل التدريب محاضرات حول النخيل وأمراض النباتات من خلال باحثين متخصصين من المعمل المركزي للنخيل، ومعهد امراض النباتات، ويشمل التدريب اهمية النخيل في جمهورية مصر العربية واهم العمليات الزراعية الخاصة بخدمة النخيل وكيفية انشاء مشتل للنخيل، بجانب إلقاء محاضرة عن عن أهم الأمراض النيماتودية وطرق المكافحة، والطرق المعملية لإستخلاص وتعريف الأمراض النيماتودية.