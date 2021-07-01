شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس الحار.. الهيئات الصحية بالمنيا ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‬تشهد محافظة المنيا، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة، على محافظة المنيا، بمراكزها التسع، حيث تسجل درجة الحرارة نحو 39 درجة، مع نشاط رياح على مناطق متفرقة، مع زيادة نسبة الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الجو.

وتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على محافظة المنيا ويصبح معتدل ليلا.

من جانبها رفعت الهيئات الصحية بالمنيا، من استعداداتها، تحسبا لارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية.