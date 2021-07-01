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بسبب الطقس الحار.. الهيئات الصحية بالمنيا ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‬تشهد محافظة المنيا، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة، على محافظة المنيا، بمراكزها التسع، حيث تسجل درجة الحرارة نحو 39 درجة، مع نشاط رياح على مناطق متفرقة، مع زيادة نسبة الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الجو.

وتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على محافظة المنيا ويصبح معتدل ليلا.

من جانبها رفعت الهيئات الصحية بالمنيا، من استعداداتها، تحسبا لارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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