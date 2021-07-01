شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تموين المنيا يعلن انتهاء موسم توريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انتهاء موسم حصاد وتوريد محصول القمح، وفقا لقرار وزير التموين بالانتهاء من أعمال التوريد في 30 يونيو.

قال «يوسف» تجاوزنا المستهدف من استلام المحصول، حيث تم استلام380 الف طن، قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

يذكر ان المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول .