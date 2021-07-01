شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 مخالفات تعدي البناء بمركز سمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إزالة 4 مخالفات بالبناء العشوائي على مساحة 1350 مترا مربع بقرية العزيمة بالظهير الصحراوي الغربي، غرب مدينة سمالوط، شمال مدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة لإزالة المخالفات.

وأكد المحافظ على استمرار حملات الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، أو مخالفات البناء العشوائي، وإزالة كافة أشكال التعديات.