شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بمجهودات الحكومة والمجتمع المدني لدعم القطاع الصحي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

أشاد المحافظ بمجهودات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لدعمهما القطاع الصحي بمراكز ومدن المحافظة بمختلف الأجهزة الطبية والمستلزمات، التي بدورها ساهمت في الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وخففت الكثير من آلامهم، لافتاً إلى أنه خلال الـ 7 سنوات الماضية، تم الانتهاء من تنفيذ 50 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للمستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة، بتكلفة مالية بلغت 442 مليونا و550 ألف جنيه، إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًاً لأعلى معايير الجودة.

أوضح محافظ الشرقية أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021 ساهمت الحكومة في تدعيم القطاع الصحي بأجهزة طبية ومستلزمات بتكلفة مالية بلغت 50 مليون جنيه، شملت دعم أقسام الكلى الصناعي بمستشفيات الصحة بـ 46 ماكينة غسيل كلوي، وعدد 15 كرسي، بتكلفة أكثر من 10 ملايين جنيه، من خلال صندوق تحيا مصر، وكذلك دعم أقسام الكلى الصناعي بمستشفيات الصحة بــ49 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة أكثر من 10 ملايين جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أنه تم دعم المحافظة بعدد 33 جهاز تنفس صناعي للعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، بتكلفة أكثر من 5 ملايين جنيه، من خلال صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى دعم مستشفى بلبيس بتجهيزات طبية لتشغيل مبنى الطوارئ الجديد، وتجهيز قسم عمليات الطوارئ منها 6 أجهزة تنفس صناعي، منظار جراحي، جهاز تحليل دم، 2 جهاز أشعة متنقل، جهاز أشعة ثابت، جهاز سونار، 5 أجهزة مولد أكسجيـن، 2 سرير عمليات، 2 جهاز تخدير، وجهاز صدمات، وجهاز كي، وأطقم الآت جراحية، وشفاط جراحي، و37 سرير عناية وداخلي، بتكلفة مالية بلغت 3 ملايين جنيه، كما تم دعم مستشفي ههيا بعدد 2 جهاز تخدير، وعدد 500 أسطوانة أكسجيـن للمحافظة، بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أنه تم دعم الشرقية بجهاز تبرع ببلازما المتعافيـن وتحويل الشرقية مركز إقليمي لسحب بلازما المتعافيـن من فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، وكذلك دعم أقسام الكلى الصناعي بمستشفيات الصحة بــ30 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة أكثر من 8 ملايين جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان، فضلا عن دعم مستشفي الزقازيق العام بجهاز للقلب المفتوح، ومضخة البالون الأورطي، لإجراء جراحات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان، كما تم دعم مستشفي ههيا الكبد والجهاز الهضمي بدفعة أولى، وعدد 13 مركزا طبيا ووحدات صحية بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، وأجهزة معملية، بتكلفة أكثر من 5 ملايين جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأضاف المحافظ أنه في إطار تضافر جهود مؤسسات ورجال المجتمع المدني لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة، تم دعم المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، بتكلفه تقديرية بلغت 22 مليونا و600 ألف جنيه، شملت دعم مستشفيات المحافظة بعدد 34 جهاز تنفس صناعي، لدعم العنايات المركزة، بتكلفه تقديرية بلغت 8 ملايين و700 ألف جنيه، وكذلك دعم مستشفيات المحافظة بعدد 25 ماكينة غسيل كلوي، لدعم وحدات الكلي الصناعي، بتكلفة تقديرية بلغت 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى دعم مستشفى بلبيس بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة 4 ملايين و250 ألف جنيه، كما تم دعم مستشفى منيا القمح بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة 4 ملايين جنيه، فضلا عن دعم مستشفى الإبراهيمية المركزي بجهاز منظار جراحي بتكلفة 650 ألف جنيه.