شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الحصر: تطوير 1749 منزلا بقرى شبين القناطر «سكن كريم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة أماني محمد إبراهيم مير المشروعات بمحافظة القليوبية إنتهاء فريق حصر إحتياجات تطوير المساكن «سكن كريم» ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شبين القناطر تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرية المصرية والمشكلة لحصر سكن كريم بمركز ومدينه شبين القناطر من كافة أعمال الحصر للمساكن التي ستشملها المبادرة حيث تم الموافقة على تطوير 1749 منزل بكافة الوحات القروية والقري والعزب التي تشملها المبادرة بشبين القناطر والتي تشمل 36 قرية و128 تابعا.

معاينة المنازل التى سيتم تطويرها فى قرى شبين القناطر

أوضحت مدير مشروعات المحافظة ان المنازل التي ستدخل في مبادرة حياة كريمة لتطوير المساكن موزعه كالتالي 109 بالوحدة المحلية لمنشاة الكرام و63 بالوحدة المحلية بالاحراز و129 بطحوريا و242 بكفرشبين و365بنوي و118 بطحانوب و383 بالجعافرة و268 بالقشيش و72 بالمريج.

معاينة المنازل التى سيتم تطويرها فى قرى شبين القناطر

أضاف مدير المشروعات ان لجنة الحصر تكونت من وحدة المشاركة المجتمعية بالمحافظة والتضامن الإجتماعي والوحدات المحلية والقروية ومؤسسة حياة كريمة حيث قامت اللجان على مدار عدة أشهر تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحصر منازل سكن كريم وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووفقا للتعاون المثمر والبناء تم التنسيق الكامل بين المحافظة والممثلة في لجان المشاركه المجتمعيه والوحدات المحلية مع التضامن الاجتماعي بالوحدات ومؤسسة حياة كريمة.

معاينة المنازل التى سيتم تطويرها فى قرى شبين القناطر

أشارت أنه سوف يقوم جهاز تعمير القاهرة الكبرى فيما بعد ببناء تلك المنازل وطلاء وجهات المنازل للقرى بعد الانتهاء من أعمال البناء مشيرا إلى ان معايير سكن كريم ضمن حياة كريمة بالقليوبية هي أن يكون المنزل من دور واحد مبنى من بلوك أو طين أو طوب احمر وحالتة الأنشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات، أو دورين على الاكثر بشرط أن يكون كل دور به أسرة مستقله تسكن فيه وأن يكون الترميم أو اعادة البناء حتمى للمعيشة وعدم ترميمية يهدد أمن وحياة الأسرة وأن يكون السقف غير مسلح مكون تعريشة أو خشب أو صفيح أو جريد حتى لو كان هناك جزء من السقف مسلح وأن يكون المسكن ملك للاسرة وفي حيازتها دون نزاع ولا يوجد سكن أخر ملك للاسرة.

معاينة المنازل التى سيتم تطويرها فى قرى شبين القناطر

مساحة المنزل لا تزيد عن 120 م2 أن ينطبق علية شروط ومعايير الاستحقاق الاقتصادى وفقا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعى «10 درجات طبقاً لمقياس فقر الأسرة»و أن عدد افراد الأسرة اكثر من 5 افراد في نفس المسكن.

معاينة المنازل التى سيتم تطويرها فى قرى شبين القناطر

كذلك عدم حصول الأسرة على خدمات سكن كريم في المرحلة الأولى أو أي من خدمات تطوير المرافق التي تنفذها الجمعيات الشريكة وألا يكون صاحب المنزل رب الأسرة تم الحكم عليه في قضايا مخلة بالآداب.