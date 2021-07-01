شكرا لقرائتكم خبر عن «كورال أطفال مصر» يضم 36 ابنا من دور الرعاية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كورال أطفال مصر» يواصل الإبداع والتألق.. مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي أواخر عام ٢٠١٤ لرعاية أبناء مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي ووزارة الشباب والرياضة.

تهدف المبادرة تحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة، ويضم الكورال أبناء ٣٦ دار راعاية اجتماعية على مستوى ٤ محافظات وهم( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية).

وبلغ عدد الحفلات التي شارك فيها الكورال ٥٦ حفلة أهمهم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في عام ٢٠١٥، والاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء منظمة العمل الدولية وغيرها من الاحتفالات والأعياد القومية، ويعد حفل الامس هو الحفل السابع والخمسين للكورال احتفالا بذكرى ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو .

وشارك الكورال أكبر نجوم الغناء في حفلاتهم كالفنان على الحجار ومدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم وآخرهم أمير الغناء العربي هاني شاكر.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نظمت أمس وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، بقصر البارون وذلك بمناسبة ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وشهدت الاحتفالية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضورالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وحرم السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونجلته، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثلي منظمات الامم المتحدة، والفنان هاني شاكر وحرمه، والفنان ايهاب توفيق، ولفيف من الاعلاميين والصحفيين .

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الغنائية لكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، فضلا عن فقرات غنائية للفنانة ريهام عبدالحكيم