شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «صباح الخير يا مصر» يزور العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم صباح اليوم برنامج صباح الخير يا مصر حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة في بث مباشر على مدار ثلاث ساعات تجولت فيها كاميرات صباح الخير يا مصر في هذا المشروع الذي يؤسس للجمهورية الجديدة والذي كان حلم تحول إلى واقع ونجحت السواعد المصرية في تدشين مرحلة جديدة من العمران بمعدلات انجاز غير مسبوقة على مساحة تجاوزت الـ714 كيلو متر مربع.

كما تناول البرنامج المشروعات التنموية الرائعة التي انجزت بالعاصمة من الوزارات الحكومية، والمدينة الرياضة ومدينة الثقافة والفنون والفنادق السياحية.

وأجرى البرنامج عده لقاءات مع المسئولين عن تنفيذ المشروعات والمهندسين والعمال.

وعقب انتهاء الحلقة قام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالاتصال بفريق عمل البرنامج وقدم لهم التحية والشكر على هذه الحلقة التي تظهر جهود الدولة المصرية في التنمية بمختلف المجالات وأثنى زين على مهنية واحترافية البرنامج في التناول والعرض لتفاصيل تنفيذ المشروعات التنموية بالعاصمة الادارية والجهد والعمل الكبير، وبما ستحققه من مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.