شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة دانيال كورى قسا جديدا للرعية السودانية بكنيسة جميع القديسين بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مطران الايبارشية بمصر، غدًا الجمعة، خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل ليصبح شماسًا للرعية المصرية،وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما يترأس المطران خدمة رسامة الشماس دانيال كورى ليصبح قسيسًا للرعية السودانية على كنيسة جميع القديسين الأسقفية ستانلى بالإسكندرية، على أن يقام طقس الرسامة بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية.

الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاة من محمد على باشا والى مصر سنة ١٨٣٩ وهي أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.