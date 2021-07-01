شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «انتصرنا».. «التربية الخاصة» بشمال سيناء تحتفي بذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء أن الاحتفال سيقام بأحد المنتجعات الترفيهية بالعريش تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتعليمات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور طلاب التربية الخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث أعد فريق العمل بإدارة ومدارس التربية الخاصة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونية تحت شعار «انتصرنا» واقامة مهرجان لذوى الاحتياجات الخاصة للتعبير عن فرحتهم وامتنانهم للثورة المجيدة وقيادتها التي غيرت وجه الحياة في مصر لصالح جميع فئات الشعب المصرى.. وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وما نالته هذه الفئة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما تحقق لهم في عهده من اهتمام ومكاسب يتمتع بها الجميع من ذوى الاحتياجات الخاصة بتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص على تحقيق جميع المطالب الانسانية لهم بفضل الرئيس الانسان الذي منحهم حق الحياة في المجتمع.

وأشارت إلى ما تحقق ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر على يد الرئيس السيسى من اهتمام ورعاية انعكس على جميع المسئولين في الدولة.

كما أشارت إلى هدية الرئيس السيسى لعروس العريش ( من ذوى الاحتياجات الخاصة ) التي سلمها لها الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وهى شقة الزوجية.. مما أشعر كل ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة بالفرح والسعادة لاستجابة السيد الرئيس لها.