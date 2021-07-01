شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: أكثر من 80 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة في القليوبية إن أجمالي الحاصلين على لقاح كورونا بالمحافظة بلغ 80704 مواطنًا في مراكز تلقي التطعيم وعددها 11 مركزا موزعين على مستوى المحافظة فيما حصل 13386 على الجرعة الثانية في نفس المراكز.

وأضافت المديرية في بيان، الخميس، أن الحاصلين على الجرعة الأولي في مستشفي كفر شكر المركزي بلغ 14330 جرعة اولي مواطنا وجرعة ثانية 3002 وفي مركز طب الاسرة بسنديون 12754جرعة أولي و2429جرعة ثانية وفي مركز طبي حجازي بشبرا الخيمة 12855 جرعة أولي و2852 جرعة ثانية وفي مستشفي رمد بنها 11923 جرعة اولي و846 جرعة ثانية وفي الوحدة الصحة بالاحراز مركز شبين القناطر 7733 جرعة اولي و1128 جرعة ثانية وفي مركز سندبيس بالقناطر 5953 جرعة أولي و1272 جرعة ثانية وفي وحدة مشتهر بطوخ 6975 جرعة اولي و745 جرعة ثانية وفي الحي الثاني العبور 4959 جرعة اولي و621 جرعة ثانية وببنك الدم بأسنيت 3222 جرعة اولي و491 جرعة ثانية.

فيما أعلنت ميرية الصحة بالقليوبية زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا إلى 11 مركزا بدلا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة بعد تجهيز مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية ومركز بمستشفى شبين القناطر المركزى تسهيلا على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.