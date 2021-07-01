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محافظ المنيا: محور سمالوط الحر جاهز للافتتاح الرئاسي

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جاهزية محور سمالوط على النيل للافتتاح الرئاسي ضمن حصاد 7 سنوات، من 30 يونيو 2014 حتى عام 2021، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتيح المحور فرص للاستثمار الزراعي والصناعي والتوسع الأفقي في التعمير والإسكان .

وقال «القاضي» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم تنفيذ محور سمالوط على نهر النيل بطول 24كم / عرض 21م «بانتظار الافتتاح الرئاسي»، وأيضا تطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97كم «داخل حدود محافظة المنيا» .

وأكد «القاضي» ان قطاع الطرق والنقل، شهد توسعة وتطوير ( 4 ) طرق رئيسية بطول ( 77 ) كم.، وإنشاء كوبري بنى مزار على النيل / كوبري الأخصاص أعلى الإبراهيمية بمدينة المنيا / كوبري أعلى سحارة اطسا على الطريق الزراعي بطول 800م .، وإنشاء طرق ( وصلة ملوي المؤدية إلى الصحراوي الغربي بطول 29كم / طريق المنيا- راس غارب ) بطول 55كم / طريق ( الشيخ فضل- رأس غارب ) بطول 90كم / طريق ( بني مزار البويطي – الواحات ) بطول 196كم) .، ورفع كفاءة وإعادة رصف الطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الشيخ فضل حتى كمين الجدامي بطول ( 40 ) كم .

كما تم رصف طرق ( من شرق كوبري ملوي حتى منطقة تل العمارنة السياحية بطول 20كم / وصلة بني مزار للصحراوي الغربي بطول 23.5كم / رصف ورفع كفاءة عدد 679 طرق محلية (خطة استثمارية 2014 حتى 2020) بإجمالي أطوال 370.53كم / رصف طرق بقريتي أولاد الشيخ وكفر المغربي بطول 4كم ضمن مبادرة حياه كريمة )، ورصف عدد 18 طريق لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة .

وفي قطاع السكك الحديدية، تم تطوير ( 18 ) محطة سكه حديد ومزلقانات وكهربة إشارات السكك الحديدية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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