شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: محور سمالوط الحر جاهز للافتتاح الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جاهزية محور سمالوط على النيل للافتتاح الرئاسي ضمن حصاد 7 سنوات، من 30 يونيو 2014 حتى عام 2021، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتيح المحور فرص للاستثمار الزراعي والصناعي والتوسع الأفقي في التعمير والإسكان .

وقال «القاضي» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم تنفيذ محور سمالوط على نهر النيل بطول 24كم / عرض 21م «بانتظار الافتتاح الرئاسي»، وأيضا تطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97كم «داخل حدود محافظة المنيا» .

وأكد «القاضي» ان قطاع الطرق والنقل، شهد توسعة وتطوير ( 4 ) طرق رئيسية بطول ( 77 ) كم.، وإنشاء كوبري بنى مزار على النيل / كوبري الأخصاص أعلى الإبراهيمية بمدينة المنيا / كوبري أعلى سحارة اطسا على الطريق الزراعي بطول 800م .، وإنشاء طرق ( وصلة ملوي المؤدية إلى الصحراوي الغربي بطول 29كم / طريق المنيا- راس غارب ) بطول 55كم / طريق ( الشيخ فضل- رأس غارب ) بطول 90كم / طريق ( بني مزار البويطي – الواحات ) بطول 196كم) .، ورفع كفاءة وإعادة رصف الطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الشيخ فضل حتى كمين الجدامي بطول ( 40 ) كم .

كما تم رصف طرق ( من شرق كوبري ملوي حتى منطقة تل العمارنة السياحية بطول 20كم / وصلة بني مزار للصحراوي الغربي بطول 23.5كم / رصف ورفع كفاءة عدد 679 طرق محلية (خطة استثمارية 2014 حتى 2020) بإجمالي أطوال 370.53كم / رصف طرق بقريتي أولاد الشيخ وكفر المغربي بطول 4كم ضمن مبادرة حياه كريمة )، ورصف عدد 18 طريق لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة .

وفي قطاع السكك الحديدية، تم تطوير ( 18 ) محطة سكه حديد ومزلقانات وكهربة إشارات السكك الحديدية .