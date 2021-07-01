شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعلن حاجة وزارة الرى لـ 238 مهندساً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة الموارد المائية والرى، لتعيين 238 فى وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا كهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" موازنة الوزارة والجهات التابعه لها وفقا لاحكام قانون الخدمه المدنيه الصادر بالقانون رقم 180 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في احدى الوظائف المعلن عنها أن يكون متمتعا بالجنسيه المصريه او جنسيه احدى الدول العربيه التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيه ان يكون محمود السيرة و حسن السمعه وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه او مقيده للحريه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، و الا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم او قرار تاديب نهائي ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الاقل الا يزيد سن المتقدم عن 30 عام وقت الاعلان، ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسه في التخصص المطلوب و ان يجتاز الامتحانات الالكترونيه والشفوية المقررة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وتكون المفاضله وفقا للقواعد المقررة و يلزم على كل متقدم اختيار وظيفه واحده فقط مناسبه من قائمه الوظائف الشاغره ولن يسمح بالتقدم لأكثر من وظيفه، و يتعين سداد مبلغ 20 جنيها كرسوم لدخول الامتحان، واجتياز الكشف الطبي و تحليل المخدرات لمن اجتاز الامتحانات.

ويبدأ التقديم من 15 يوليو على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الاستمارة الالكترونيه المعدة لذلك حتى تاريخ 5 اغسطس 2021 علما بأنه لن يسمح بالتقدم بعد ذلك الموعد.

اما عن المستندات المطلوبة فهى، صورة شخصية حديثة و صورة من أصل بطاقة الرقم القومى "حديثة وسارية" وصورة المؤهل الدراسى، و صورة المؤهل الأعلى إن وجد، وصورة صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، و صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية و صورة شهادة التأهيل " بطاقه الخدمات المتكاملة"فى حالة الاعاقة.