شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية فى جدة تكشف تفاصيل ميلاد شهر ذو الحجة وأول أيامه فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون لرؤية غرة شهر ذو الحجة يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442 الموافق 09 يوليو 2021 (حسب تقويم ام القرى) إلا أن القمر مساء هذا اليوم سيغيب قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيصل منزلة الإقتران يوم السبت 30 ذو القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021 عند الساعة ( 01:16 صباحاً بتوقيت جرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها ومبتدا شهرا اقترانيا جديدا.

ستغرب الشمس من أفق مدينة مكة المكرمة مساء ذلك اليوم عند ( 04:07 مساءً بتوقيت جرينتش) وبعد 35 دقيقة سوف يغرب القمر عند الساعة ( 04:42 مساء ً بتوقيت جرينتش) وستكون رؤية هلال القمر هذه الليلة مهيأة ولكن بصعوبة.

سيتبع منزلة الإقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وفي مساء يوم الأحد 01 ذو الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021 (حسب تقويم ام القرى) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة ( 04:07 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (14) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (18) درجة واضاءته (2.6 %) وسيغرب عند الساعة 08:29 مساءً (05:29 مساءً بتوقيت غرينتش) ، بعد (ساعة و 22 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر في غاية السهولة.

علماً بأن التحديد النهائي لبداية شهر ذو الحجة و وقفة يوم عرفة وعيد الأضحى سيكون وفق الإعلان الذي سوف يصدر عن المحكمة العليا السعودية.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.