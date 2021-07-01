شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبراج "العلمين" أحدث مدينة مصرية على ساحل المتوسط.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل العمل فى إنشاءات أبراج مدينة العلمين الجديدة .. تليفزيون ”الخليج 365” رصد فى ذكرى ثورة 30 يونيو، آخر ما وصلت إليه أبراج وإنشاءات مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى .

كانت وزارة الإسكان، قررت على غرار منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنشاء أول منطقة أعمال مركزية بمدينة العلمين الجديدة، تتضمن 5 أبراج يتوسطهم برج أيقونى جديد بطول 250 متر ..3- البرج الأيقونى بمدينة العلمين الجديدة يصل طوله 250 متر.

وتطل الأبراج الجديدة على بحيرة صناعية وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً، وعدد الطوابق بالبرج الأيقونى تصل لـ (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، والأبراج الأربعة المتبقية تصل ارتفاعها لـ200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

وكان أكد وزير الإسكان أكد أن العلمين الجديدة ليست مدينة مصيفية بل مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات، ومن المقرر أن تكون مدينة العلمين الجديدة مركز إقليمى على مستوى الساحل الشمالى.



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