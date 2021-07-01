شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 1، وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع بالمجاورة 2، وتشمل القطع من 1 : 45، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 91 : 135، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 136 : 180، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 181 : 215، يوم الأربعاء 14/7/2021.
وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، وتشمل القطع من 1: 40، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 121 : 163، يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 28/7/2021، والخميس 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 41 : 81، يوم الإثنين 2/8/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة 5، وتشمل القطع من 1 : 30، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 31 : 59، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع بالمجاورة 6، من 1 : 30، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 31 : 61، يوم الأحد 8/8/2021.
وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6، من 1 : 35، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 36 : 69، يوم الثلاثاء 10/8/2021، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة 8، من 1 : 35، يوم الأربعاء 11/8/2021، والقطع من 36 : 73، يوم الخميس 12/8/2021، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة 9، من 1 : 40، يوم الأحد 16/8/2021، والقطع من 41 : 78، يوم الإثنين 17/8/2021، كما تم تخصيص أيام الأربعاء 19/7/2021، والخميس 19/8/2020، والأحد 22/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.