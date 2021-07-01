أخبار مصر

أقدم كنيسة أنجليكانية بمصر.. رئيس الأسقفية يرسم شماسًا وقسيسًا غدًا بأسقفية بالإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، غدًا الجمعة، خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل ليصبح شماسًا للرعية المصرية والشماس دانيال كوري ليصبح قسيسًا للرعية السودانية على كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلي بالإسكندرية على أن يقام طقس الرسامة بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية.

جدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاة من محمد علي باشا والي مصر سنة 1839، وهي أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في مصر.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا