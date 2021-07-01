جميع المدن.. تأجيل تعميم منظومة البناء الجديدة حتى الأحد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت بشكل رسمي مع بداية اليوم الخميس الأول من يوليو مهلة الشهرين التي حددتها الحكومة؛ لتطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي.

وبحسب إعلان الحكومة سيتم بدءًا من اليوم الخميس تعميم منظومة البناء الجديدة على مستوى جميع المدن المصرية بعد نهاية مدة التطبيق التجريبي للاشتراطات.

ولكن تطبيق المنظومة يواجه التأجيل مدة ٣ أيام تشمل الخميس والجمعة والسبت.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، لـ"الخليج 365"، إنه لن يتم تطبيق منظومة البناء الجديدة على جميع المدن اليوم الخميس بسبب إجازة ثورة ٣٠ يونيو.

وبالنسبة لغد الجمعة وبعد غد السبت فهما إجازة أسبوعية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة بداية من الأحد، حيث تبدأ المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات استخراج تراخيص البناء.

كانت الحكومة أعلنت عن تطبيق منظومة البناء الجديدة تجريبيًا في 27 مركزًا ومدينةً وحيًا، تم اختيارها على مستوى الجمهورية، لمدة شهرين، تبدأ اعتبارًا من 1 مايو الماضي، وحتى نهاية يونيو الماضي.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، في وقت سابق لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تعميم المنظومة البنائية على مستوى مدن الجمهورية بداية من أول يوليو القادم.

وحول موقف القرى المصرية من تطبيق هذه الاشتراطات، أوضح قاسم، أنها لا تخضع لمنظومة البناء المصرية، ويسير العمل بها وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.​