مطار القاهرة: ضبط 559 عبوة دواء مع راكب أجنبي قادم من الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية، أخفاها راكب أجنبي من أصل عربي داخل طيات ملابس في حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة استوقف محمد إبراهيم مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد البحيري مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات دوائية تكرارية متماثلة، وقام عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 509 شرائط من عقار مسكن، و50 عبوة دوائية أخرى بإجمالي 559 عبوة.

أمر أحمد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.