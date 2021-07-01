"جلسة صُلح تتحول لبركة دماء".. كشف ملابسات مقتل شخص وإصابة 4 في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة 4 آخرين بمنطقة السلام ، وضبط مرتكبى الواقعة.

ورد بلاغ من قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها 5 أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفي.

بالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليهم وآخرين 5 أشخاص، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجني عليهم لحل النزاع بينهم فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات، والتى أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.