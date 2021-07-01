بـ 840 ألف قطعة.. مباحث القاهرة تضبط تاجر ألعاب نارية في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها ولا سيما جرائم الاتجار بالألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر- مقيم بمحافظة القليوبية)، بمزاولة نشاطا إجراميا بمجال الاتجار في الألعاب النارية، متخذا من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (39 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية "بإجمالي 840 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.