"بعد تداوله على فيس بوك".. ضبط المتهم بالنصب على مواطنين أمام سجل مدني بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص متلبسا بقيامه بالنصب على مواطنين أمام سجل مدني بالقاهرة.

وكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تصوير أحد الأشخاص أثناء قيامه بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة أمام أحد مكاتب السجل المدني بالقاهرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مطالبهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بمحافظة القاهرة).. كما أكدت التحريات صحة قيامه بمزاولة ذلك النشاط الآثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامي.. وبمواجهته اعترف بالواقعة تفصيلًا.