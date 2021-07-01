شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 500 بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة بقرية بني حسن الشروق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتور منال أبوسمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، استخراج 500 بطاقة رقم قومي، للسيدات المعيلات، بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو.

وأضافت «أبوسمرة» كما قام الفرع بعقد ندوه لتوعية المرأة بالقرية، بالخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، والدور الفعال، داخل القري والنجوع، خاصة قري حياة كريمة.

وناشدت المشاركين بالتواصل على مع المجلس والابلاع على الخط الساخن 15115 للبلاغ عن حالات الختان .