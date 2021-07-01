شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون جنيه لتحديث وتطوير «قسطرة القلب» بمستشفى الأطفال الجامعي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الاسكندرية، موافقة مجلسها على قبول تبرع قيمته 23 مليون جنيه لتحديث وتطوير وحدة قسطرة القلب بمستشفى الأطفال الجامعى بسموحة.

وأوضح المجلس خلال جلسته الشهرية الخميس، أنه تم الموافقة على فتح مخيم باجوش هذا العام، مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية والتباعد بين الطلاب للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يعد مخيم باجوش جزء من تاريخ جامعة الإسكندرية والوحيد من نوعه بالجامعات المصرية، ونقطة تفرد وامتياز لجامعة الإسكندرية، وسيتم تنظيــم 8 أفواج متتابعة، كل فوج يضم 100 طالب، والخيمة الواحدة ستضم ثلاثة طلاب فقط، وسيتم دعوة الطلاب المتفوقين وطلاب الأنشطة المختلفة، ويشترط تلقى تطعيم كورونا لكل المشاركين بالأفواج.

ووافق المجلس على استحداث برنامج ماجستير في تخصص التمريض الباطنى الجراحى وتخصص تمريض الحالات الحرجة والطوارىء، وعدد برنامجين ماجستير مهنى في تخصص التمريض الباطنى الجراحى وتخصص تمريض الحالات الحرجة والطوارئ وذلك بكلية التمريض.

وهنأ المجلس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، والتى مثلت تاريخاً فارقاً في حياة الشعب المصرى العظيم الذي خرج بالملايين ليصنع واحدة من أهم الثورات في تاريخ مصر المعاصر ويستعيد هويته وينقذ الوطن من الفوضى والانهيار، ولتبدأ مصر على يد الرئيس السيسي مرحلة جديدة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل وتحقيق تطلعات وطموحات أبناء هذا الوطن، وبذل كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

كما وجه المجلس الشكر للعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس واللجان الطبية والفنية والإداريين وكافة العاملين في أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتى أوشكت على الانتهاء، على الانضباط والالتزام في إنجاز أعمال الامتحانات على أكمل وجه، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الكليات بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو، لاتاحة الفرصة لبدء الفصول الصيفية للطلاب.

وقدم المجلس التهنئة لطلاب جامعة الإسكندرية، المشاركين في أولمبياد طوكيو2021، وهم الطلاب مريم الزهيرى الطالبة بكلية التجارة بطلة السلاح، والطالب عمر إبراهيم خريج كلية التربية الرياضية بأبوقير بطل رياضة الجمباز، والطالب محمد عبدالموجود الطالب بكلية الآداب بطل الجودو، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب يعدون فخراً لجامعة الإسكندرية، لافتاً أن إدارة الجامعة تؤمن بأهمية الأنشطة الطلابية بأنواعها المختلفة وليس الرياضة فقط، وتسعى دوما للارتقاء بالمنظومة الرياضية بالجامعة وتكريم الأبطال الرياضيين على كافة المستويات، موضحاً أن الجامعة كرمت هذا العام 127 طالب واستفادوا من جوائز البطولات الرياضية التي قررتها لجنة الجوائز بالجامعة بإجمالي مالى قدره 487 ألف جنيه، فضلاً عن دعمها لإكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب لتخريج طلاب قادرين على تمثيل مصر في كافة المحافل العلمية والبحثية والرياضية الدولية، وحث جابر، كافة طلاب جامعة الإسكندرية على المشاركة في كافة الأنشطة التي تسهم في اكتشاف مواهبهم.