شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توقع مذكرات تفاهم مع 8 جامعات أجنبية وعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة الإسكندرية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بحثى وأكاديمى وعلمى مشترك مع 8 جامعات وهيئات عربية وأجنبية.

وأعلنت الجامعة في مجلسها الشهري الخميس عن الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة الخليج الطبية بالإمارات العربية المتحدة، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعات ومعاهد أميتى بالهند، وملحق رقم (1) لاتفاق التعاون الجامعى الدولى بين جامعة الإسكندرية وجامعة كاين نورماندى بفرنسا، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة نوفى ساد ـ صربيا.

كما شملت المذكرات والاتفاقيات، إتفاقية التعاون الأكاديمية المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة سراييفو ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بنى غازى بليبيا، وتجديد مذكرة التفاهم لتبادل الطلاب والتبادل الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة أوساكا باليابان، ومقترح بروتوكول التعاون بين كلية الطب وكل من مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ومديرية الصحة بمطروح، واتفاقية مؤسسة التعليم التي تنص على الترخيص ونشر بعض المنتجات وتقديم الصيانة لاستخدامها فقط للاستخدام الأكاديمي والإداري فقط.

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة التدريس، 11 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 20 مدرسا، ومنح 69 دكتوراة، و108 ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.