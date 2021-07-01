شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 16 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 16 آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالمنيا أثناء ذهابهم للعمل بمصنع السكر الجديد.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 5143 ن ف ا بالطريق الصحراوي الغربي، تقل عمالا للعمل بمصنع السكر الجديد، غرب ملوي.

تسبب الحادث في مصرع عامل، وإصابة 16 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام. وتم إيداع جثة العامل بمشرحة مستشفي ملوي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.