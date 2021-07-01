شكرا لقرائتكم خبر عن من اليوم زيادة في فاتورة الكهرباء .. نصائح جديدة لترشيد الاستهلاك داخل منزلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم الخميس وزارة الكهرباء في تطبيق الأسعار الجديدة لـ فاتورة الكهرباء لعام 2021 بنسبة 13%، والتي ستقتصر على 5 شرائح الأولي من الاستهلاك المنزلي.

«المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر الأسعار الجديدة لشرائح فاتورة الكهرباء، والتي وبدأت وزارة الكهرباء تنفيذها من اليوم أول شهر يوليو.. ونشرح الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها لتوفير أكثر من 25% استهلاك الكهرباء في منزله.

الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء 2021 بدأت الكهرباء تطبيقها من اليوم الخميس وهي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا، ومن ن 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا، ومنن صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا، ومن 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش، ومن 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا، ومن6651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا ومن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشا، و8 من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا

الشريحة السادسة التي تستهلك من 651 إلى 100 كيلو وات، فسوف يتم الحساب بسعر 140 قرشًا للكيلو وات، الشريحة السابعة التي يتجاوز الاستهلاك فيها عن 100 كيلو وات فمازلتم تحاسب بـ 145 قرشًا.

من الفئات التي المعفاة من الزيادة في أسعار الكهرباء هذا العام المحال والأغراض التجارية، فهي ثابت أيضا لمراعاة تداعيات كورونا التي تتعرض لها البلاد، كما يتم ثبيت أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية أيضا ستكون بنفس السعر العام الماضي.

- تجنب وضع الطعام وهو ساخن داخل الثلاجة، ويجب تركه حتى يبرد، مع غلق باب الثلاجة بإحكام.

- اختيار الديب فريزر الموفر اثناء الشراء، مع عدم ترك فراغات بالفريزر حتى لا يعمل الكمبروسر لفترة أطول، مما يسبب في استهلاك الكهرباء.

ـ استخدام مة كواه البخار في كي الملابس، ويجب تجميع الملابس، المراد كيها مرة واحدة الأسبوع.

- إزالة الثلج المتراكم في الثلاجة حتي تعمل بكفاءة أقل لاستهلاك لكهرباء.

- غلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، من خلال معايرة الكمية المطلوبة من المياه قبل الغلي.

- تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط.

- يجب ترك مسافات كافية لا تقل عن 10 سم خلف الثلاجة والديب فريزر ومسافة لا تقل عن 5 سم عن اليسار واليمين بهدف زيادة مجال التهوية التي تسهم في تقليل استهلاك الكهربائية.

- عدم فتح الفرن أكثر من مرة وقت جهيز الطعام حتي لا يخفض درجة الحرارة بالتالي فيستهلك طاقة أكثر.

- تشغيل المروحة بدلا من التكييف في حالة اذا كان الطقس غير قاسي.

- بعد زيادة أسعار الكهرباء 2021 يجب تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها بعد ان تبين بانها تستهلك نفس الكمية من الكهرباء