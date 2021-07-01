شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد حالات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة، نرصدها فى التقرير التالى:



ـ الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة شخص مصاب قبل موعد بدء الامتحان بفترة.

ـ المرض مع إحضار قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

ـ يقبل اعتذار من حصل على أجازة بدون مرتب مع تقديم المستند الدال على وجود إجازة.

ـ العمل جزء من الوقت مع إحضار صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية .

ـ يقبل اعتذار من لديه نسبة عجز 5%.

ـ حالة وجود طفل رضيع لدى المعلمة حتى سنتين مع إحضار أصل شهادة ميلاد للطفل.

ـ حالة وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة مع إحضار تقرير طبي + شهادة ميلاد).

ـ حالة وفاة الزوج أو الزوجة مع ضرورة وجود شهادة وفاة لا تتجاوز العام .

ـ إذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو سافر خارج البلاد مع وجود خطاب معتمد من جهة العمل.

ـ حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهما فقط .

ـ الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

ـ يبدأ قبول الاعتذارات من يوم 5 يوليو الجارى.





