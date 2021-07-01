حملة اليوم الواحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4722 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2650 تجاوز السرعة المقررة، 180 مخالفة السير بدون تراخيص، و41 مخالفة موقف عشوائى، 45 مخالفة شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.