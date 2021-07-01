3 طرق للتقديم.. بدء إضافة الأفراد والزوجة المحرومة على بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بدءا من اليوم الخميس، تطبيق القرار المعدل رقم 62 لسنة 2021 والخاص بشروط الجديدة لاستخراج بطاقات التموين وفق محددات الدخل التي أقرها الدكتور علي المصيلحي بواقع 2400 جنيه للمرتب بدلا من 1500 التي نص عليها القرار رقم 178 لسنة 2017، وبالنسبة للمعاش 1500 جنيه بدلا من 1200.

وأكد مدكور، لمصراوي، أن البند الثاني في القرار الوزاري والخاص بإضافة العمالة الموسمية وذوي الهمم والمرأة المعيلة والمطلقة وغيرها من الفئات الخاصة التي نص عليها القرار على سبيل الحصر، وذلك حتى الانتهاء من عملية ربط قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بقواعد بيانات وزارة التموين من أجل تدقيق البيانات ومراجعتها قبل إقرار عملية الإضافة لتلك الفئات.

وأضاف أن الأمر لن يقتصر على استخراج بطاقات جديدة ولكن سيتطرق إلى من لديهم بطاقات وينطبق عليهم الشروط سيمكنهم رفع عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد، وإذا كان يستحق الخبز فقط أو تم حذفه للعدالة، يحق له العودة بـ 4 أفراد كحد أقصى، مشيرا إلى أن المواطن سيتقدم بالطلب عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أو مكاتب التموين، ويرفق به رقم هاتف مسجل باسمه في إحدى الشركات الأربع ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بدورها بالتأكد من صحة البيانات الخاصة بالدخل من خلال هيئة التأمينات والمعاشات وبعد التأكد يقوم المواطن باختيار الأفراد الذين سيقومون بالصرف من خلال البطاقة فمن الممكن أن تكون زوجة و2 من الأبناء، أو 3 من الأبناء بالنسبة للمتزوجين من 2 لا يجوز لهم إضافة سوى زوجة واحدة فقط.

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