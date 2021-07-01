شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، بتوزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أحياء مدينة العريش، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال سعيد زايد، أمين الإعلام بالحزب، إنه انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف الشيخ سالم العكش أمين الحزب والمحاسب يسري جاسر أمين التنظيم وأعضاء المجموعة البرلمانية بالحزب هزيز مطر ورحمي بكير، احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

أضاف زايد، أنه استكمالاً لمرحلة البناء والتعمير وتطهير البلاد من الإرهاب الأسود، وطالبت أمانة الحزب أبناء شمال سيناء خاصة والمصريين عامة بالتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية لإستكمال الإنجازات والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة فى جميع أرجاء البلاد.

أشار زايد إلى أنه بمناسبة هذه الذكرى المجيدة تم توزيع مساعدات غذائية على الأسر الاكثر احتياجاً بعدد من أحياء مدينة العريش.