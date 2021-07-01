شكرا لقرائتكم خبر عن محور عدلى منصور شريان التنمية فى صعيد مصر بتكلفة مليار و147 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة بنى سويف خلال الفترة الأخيرة إنشاء محور عدلى منصور أحد أكبر محاور التنمية فى محافظة بنى سويف، وينشر ”الخليج 365” 10 معلومات عن المحور الجديد.

1- أكبر محور تنموى وخدمى بالمحافظة يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى .

2- تم تنفيذ المشروع بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ليحقق نقلة وطفرة تنموية .

3- المحور يضم 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور .

4- ويضم المحور 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر .

5- تقع الثلاث كبارى الأول منها 680 مترا على النيل، 450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.

6- المحور يتكون من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 مترا.

7- القطاع الثانى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق.

8- القطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16 كم وعرضه 30.8 متراً، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة.

9- يربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب.

10- يقلل المحور الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.