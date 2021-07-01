شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه اليوم عن 5 مناطق بالمنصورة لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها اليوم الخميس، بأعمال قطعية على خط مياه شرب قطر 630 مم بولي إيثللين، وتعديل الوصلة الخاصة بمستشفى التأمين الصحي بسندوب (أعمال صيانة طارئة مسندة لمقاول)، لمدة 12 ساعة، من الساعة الثانية مساء، وحتى الثانية من صباح غد الجمعة 2/7/2021، والأمر الذى سيستدعى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بغرب المنصورة، وهى كلًا من:

1) مجمع المحاكم.

2) منطقة الهدى والنور.

3) منطقة سندوب.

4) حوض الطويل.

5) مستشفى التأمين الصحي.

وتخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق التابعة لمركز المنصورة، وهي كلًا من:

1) المستشفى العسكري.

2) محطة الخلطة الأسفلتية.

3) المحطة العسكرية.

4) وحدات محلية ميت على - برق العز – كوم الدربى – نقطية – محولات ميت الصارم – محولات منية سندوب – منطقة تجنيد المنصورة – مطار شاوه – قوات أمن سندوب – مصنع الغزل – مصنع الراتنجات – مصنع الزيوت – الشرطة العسكرية - عزبة الحلواني).

وتهيب الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.