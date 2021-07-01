شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ قبول ملفات الطلبة المتقدمين للصف الأول الابتدائى للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات القبول وفحص الملفات للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، موضحة أنه سيتم فحص الملفات للطلاب المتقدمين بداية من 1 يوليو 2021، حتى 31 من ذات الشهر، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقى للطالب.

وأكدت الوزارة أنه يتم إعلان نتيجة القبول النهائى عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاء البيانات، ويتاح للجنة المختصة بالمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا وعلى مسئول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئى من خلال التطبيق الإلكترونى المعد للمدارس، طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس، وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للذين تم قبولهم واستلام ملفاتهم مع طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها للإدارة التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت من 1 يونيو حتى 30 يونيو الماضى رابطا إلكترونيا ومنصة لاستقبال طلبات الأطفال المتقدمين للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.